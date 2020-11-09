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Lucas Galvão celebra vitória do Atromitos sobre o Panathinaikos: 'Dá confiança'

Zagueiro brasileiro atuou como titular no triunfo por 1 a 0, fora de casa, no último sábado...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:26

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:26

Crédito: Divulgação
O Atromitos surpreendeu o Panathinaikos, no último sábado, pelo Campeonato Grego, com grande atuação do zagueiro Lucas Galvão. Atuando fora de casa, a equipe do brasileiro bateu por 1 a 0 o segundo maior vencedor nacional do país e tradicional clube europeu. O defensor comemorou o resultado.
- Com certeza foi uma vitória muito importante, sobretudo fora de casa contra uma grande equipe. Nos dá confiança para a sequência do trabalho. Individualmente falando me sinto muito bem, nessa partida atuei na minha posição, como zagueiro, onde me sinto melhor na defesa - disse Lucas Galvão.
Com o resultado, o Atromitos pulou para a sexta colocação da tabela de classificação, enquanto a competição tem a sua pausa para a Data-Fifa. Lucas Galvão volta a campo no próximo dia 21, contra o Apollon Smyrnis, pelo Campeonato Grego.
- Fico muito feliz pelo jogo e pela conquista dos três pontos sem sofrer gol. Agora é dar continuidade visando uma sequência legal pela frente - concluiu.

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