Lucas Galvão celebra vitória do Atromitos sobre o Panathinaikos: 'Dá confiança'

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O Atromitos surpreendeu o Panathinaikos, no último sábado, pelo Campeonato Grego, com grande atuação do zagueiro Lucas Galvão. Atuando fora de casa, a equipe do brasileiro bateu por 1 a 0 o segundo maior vencedor nacional do país e tradicional clube europeu. O defensor comemorou o resultado.

- Com certeza foi uma vitória muito importante, sobretudo fora de casa contra uma grande equipe. Nos dá confiança para a sequência do trabalho. Individualmente falando me sinto muito bem, nessa partida atuei na minha posição, como zagueiro, onde me sinto melhor na defesa - disse Lucas Galvão.

Com o resultado, o Atromitos pulou para a sexta colocação da tabela de classificação, enquanto a competição tem a sua pausa para a Data-Fifa. Lucas Galvão volta a campo no próximo dia 21, contra o Apollon Smyrnis, pelo Campeonato Grego.