Lucas Galvão analisa temporada do Atromitos e projeta jogar por 'honra' na reta final do Campeonato Grego

Reforço do Atromitos para a temporada 2020/21, o zagueiro Lucas Galvão é um dos destaques da equipe durante a atual edição da Super Liga Grega. Ao final da temporada regular, o jogador brasileiro avaliou o desempenho do clube e projetou a fase seguinte disputada entre aquelas que não se posicionaram no top-6.

- Foram muitos momentos de altos e baixos durante a nossa campanha e não conseguimos manter uma sequências de vitórias. Infelizmente perdemos pontos importantes por detalhes que nos custaram o G-6. Agora o objetivo é ser o melhor dentro do playoff e vencer os jogos pois todos são confrontos diretos - projetou Lucas Galvão.Lucas Galvão atuou em 18 dos 26 jogos do Atromitos na competição, sendo 16 como titular, 78 minutos por jogo e um cartão amarelo recebido a cada 4,5 jogos. Zagueiro de origem, o defensor também mostrou polivalência ao atuar como lateral-esquerdo em algumas ocasiões.