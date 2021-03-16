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futebol

Lucas Galvão analisa temporada do Atromitos e projeta jogar por 'honra' na reta final do Campeonato Grego

O jogador brasileiro foi um dos destaques da equipe durante a temporada regular
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Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:57
Crédito: Divulgação/Atromitos
Reforço do Atromitos para a temporada 2020/21, o zagueiro Lucas Galvão é um dos destaques da equipe durante a atual edição da Super Liga Grega. Ao final da temporada regular, o jogador brasileiro avaliou o desempenho do clube e projetou a fase seguinte disputada entre aquelas que não se posicionaram no top-6.
- Foram muitos momentos de altos e baixos durante a nossa campanha e não conseguimos manter uma sequências de vitórias. Infelizmente perdemos pontos importantes por detalhes que nos custaram o G-6. Agora o objetivo é ser o melhor dentro do playoff e vencer os jogos pois todos são confrontos diretos - projetou Lucas Galvão.Lucas Galvão atuou em 18 dos 26 jogos do Atromitos na competição, sendo 16 como titular, 78 minutos por jogo e um cartão amarelo recebido a cada 4,5 jogos. Zagueiro de origem, o defensor também mostrou polivalência ao atuar como lateral-esquerdo em algumas ocasiões.
Na reta final do campeonato, oito equipes se enfrentam em turno único visando a manutenção na elite grega.
- É questão de honra terminar na sétima colocação e, claro, longe do rebaixamento - concluiu.

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