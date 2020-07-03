Lucas Fernandes volta aos campos no Japão com série de jogos fora de casa

Crédito: Lucas Fernandes espeta ter sequência no futebol japonês (Divulgação/Consadole Sapporo

O Campeonato Japonês volta neste sábado após mais de quatro meses paralisado em razão da pandemia do coronavírus, que afetou o futebol no mundo inteiro. E o retorno da competição marca também a volta do meia-atacante brasileiro Lucas Fernandes, que entrará em campo pelo Consadole Sapporo contra o Yokohama FC na primeira das quatro partidas consecutivas que o clube fará longe de casa.

- Serão quatro jogos em sequência fora de casa e para isso ficamos nos preparando em Tóquio para facilitar essa logística de deslocamentos. Estou ansioso pela volta, pois já são quase quatro meses sem futebol no país. As questões da pandemia estão bem controladas e acredito que já temos condições de retornar em segurança. Nos cuidamos bastante durante a quarentena e agora chegou o momento de voltar a fazer o que mais gostamos - disse o jogador.

Lucas Fernandes chegou ao Japão no início de 2019, emprestado pelo Fluminense. Após disputar 40 jogos, marcar três gols e dar seis assistências, o brasileiro foi comprado pelo Consadole Sapporo e seguiu no futebol japonês em 2020. Adaptado, Lucas espera repetir o bom futebol do ano passado e ajudar sua equipe a fazer uma boa campanha.