Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Fernandes vai empolgado para terceiro ano no Japão: 'Queremos vaga na Champions da Ásia'
futebol

Lucas Fernandes vai empolgado para terceiro ano no Japão: 'Queremos vaga na Champions da Ásia'

Na temporada de 2020, Lucas Fernandes foi o líder de assistências da equipe no Campeonato Japonês
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 17:08

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:08

Crédito: Divulgação/Consadole Sapporo
Com 26 anos, o meia-atacante, Lucas Fernandes, estreia no Campeonato Japonês (J League) desta temporada nesse sábado. O brasileiro defende as cores do Consadole Sapporo e é um dos destaques da equipe, na temporada passada foi o líder de assistências da equipe com 7 na liga nacional.
Veja a tabela do Italiano- Feliz por ajudar com os gols e principalmente assistências. Sempre busco atuar em alto nível e consequentemente ajudar a equipe. Treino duro e batalho muito para que as minhas participações em gols sejam cada vez mais naturais e que isso ocorra frequentemente como foi na última temporada – conta.
Nesse ano, completa três anos de clube e se mostra cada vez mais adaptado ao Japão.
- Vou para o terceiro ano aqui, as maiores dificuldades já passaram, me sinto bem adaptado, gosto do país e me faz muito bem pessoalmente viver aqui - disse o jogador.
Para essa temporada, Lucas é tido como peça fundamental para a equipe, espera repetir a dose de atuações de 2020, ajudar o Consadole Sapporo a brigar na parte de cima da tabela e alcançar seu grande objetivo da temporada.
- Espero que essa temporada seja melhor que a última, assim como a segunda foi melhor que a primeira. Nosso objetivo é classificar para a Champions da Ásia e vamos atrás disso - finalizou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados