Lucas Fernandes vai empolgado para terceiro ano no Japão: 'Queremos vaga na Champions da Ásia'

Crédito: Divulgação/Consadole Sapporo

Com 26 anos, o meia-atacante, Lucas Fernandes, estreia no Campeonato Japonês (J League) desta temporada nesse sábado. O brasileiro defende as cores do Consadole Sapporo e é um dos destaques da equipe, na temporada passada foi o líder de assistências da equipe com 7 na liga nacional.

Veja a tabela do Italiano- Feliz por ajudar com os gols e principalmente assistências. Sempre busco atuar em alto nível e consequentemente ajudar a equipe. Treino duro e batalho muito para que as minhas participações em gols sejam cada vez mais naturais e que isso ocorra frequentemente como foi na última temporada – conta.

Nesse ano, completa três anos de clube e se mostra cada vez mais adaptado ao Japão.

- Vou para o terceiro ano aqui, as maiores dificuldades já passaram, me sinto bem adaptado, gosto do país e me faz muito bem pessoalmente viver aqui - disse o jogador.

Para essa temporada, Lucas é tido como peça fundamental para a equipe, espera repetir a dose de atuações de 2020, ajudar o Consadole Sapporo a brigar na parte de cima da tabela e alcançar seu grande objetivo da temporada.