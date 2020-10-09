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futebol

Lucas Fernandes recebe sondagens de Rennes e Lille

De acordo com a imprensa portuguesa, o meio-campista que se destacou e chamou atenção na última temporada pelo Portimonense, pode deixar o clube
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 12:11

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:11

Crédito: Felipe Farinha / Portimonense
Revelado pelo São Paulo, Lucas Fernandes foi um dos destaques do Portimonense em 2019/2020. Iniciando a sua terceira temporada no futebol português, o meia-atacante brasileiro chamou a responsabilidade e assumiu o protagonismo no elenco ao lado do compatriota Tabata, que recentemente se transferiu ao Sporting.
Com isso, chamou atenção de dois clubes franceses, os quais sondaram a situação do jogador de 23 anos. Segundo os jornais portugueses O Jogo e Record, Rennes, que irá disputar a Champions League pela primeira vez em sua história, e LOSC Lille, onde joga Luiz Araújo, revelado e companheiro de Lucas no São Paulo, se interessaram na contratação do meia-atacante.O primeiro fez uma oferta de dois milhões de euros por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final da mesma. Já o segundo, tinha interesse em adquirir uma porcentagem de Lucas Fernandes, que inicialmente seria emprestado para o Boavista, de Portugal.
A diretoria do Portimonense não viu com bons olhos ambas propostas e as conversas continuam, apesar das negociações esfriarem. É possível que os clubes franceses avancem nos próximos dias por conta do fechamento da janela de transferências.

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