Lucas Crispim se recupera de lesão e volta ao Fortaleza

Lucas Crispim é um dos destaques do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e, recuperado de lesão, está de volta para ajudar o seu time na reta final da temporada.

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‘Eu tive uma lesão muito grave. Quando recebi a notícia do resultado do exame a previsão era retornar só no ano que vem, mas com a ajuda dos médicos, dos fisioterapeutas, o trabalho intensivo que a gente fez, conseguimos voltar o quanto antes para ajudar o Fortaleza. Espero já estar 100% na próxima sexta para jogar’, afirmou, antes de completar:

‘Estou à disposição do treinador. Claro que a gente fica um tempo fora e perde um pouco de ritmo, não tem como falar que está 100% em questão de jogo, mas isso com o tempo a gente vai adquirindo e já estou pronto para ser utilizado como titular, se o professor quiser’, completou.

Nesta temporada, Lucas Crispim participou de 46 partidas, com cinco gols marcados e 11 assistências.