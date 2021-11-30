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futebol

Lucas Crispim se recupera de lesão e volta ao Fortaleza

Meio-campista é uma peça importante do Leão para tentar garantir uma vaga na Libertadores 2022...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 15:30
Lucas Crispim é um dos destaques do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e, recuperado de lesão, está de volta para ajudar o seu time na reta final da temporada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
‘Eu tive uma lesão muito grave. Quando recebi a notícia do resultado do exame a previsão era retornar só no ano que vem, mas com a ajuda dos médicos, dos fisioterapeutas, o trabalho intensivo que a gente fez, conseguimos voltar o quanto antes para ajudar o Fortaleza. Espero já estar 100% na próxima sexta para jogar’, afirmou, antes de completar:
‘Estou à disposição do treinador. Claro que a gente fica um tempo fora e perde um pouco de ritmo, não tem como falar que está 100% em questão de jogo, mas isso com o tempo a gente vai adquirindo e já estou pronto para ser utilizado como titular, se o professor quiser’, completou.
Nesta temporada, Lucas Crispim participou de 46 partidas, com cinco gols marcados e 11 assistências.
Crédito: JogadorestádevoltaaotimedeVojvoda(LeonardoMoreira/FortalezaEC

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