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futebol

Lucas Crispim é o novo reforço do Fortaleza

Meia foi um dos destaques do Guarani na Série B e agora vai defender o Leão...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 10:04
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Ainda na briga contra o rebaixamento, o Fortaleza começa a planejar a temporada 2021 e anunciou a contratação do meia Lucas Crispim, que estava no Guarani.
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Apesar de o Bugre não garantir o acesso na Série B, o atleta foi um dos destaques do time comandado por Felipe Conceição e chamou a atenção no mercado de transferências.
Antes do anuncio oficial, o atleta já trabalhava no CT do Leão e teve o primeiro contato com a comissão técnica e novos companheiros.
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A projeção da comissão técnica é que Lucas Crispim faça o seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor no dia 3 de março, quando o Fortaleza encara o CRB, na Copa do Nordeste.

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