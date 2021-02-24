Lucas Crispim é o novo reforço do Fortaleza

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Ainda na briga contra o rebaixamento, o Fortaleza começa a planejar a temporada 2021 e anunciou a contratação do meia Lucas Crispim, que estava no Guarani.

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Apesar de o Bugre não garantir o acesso na Série B, o atleta foi um dos destaques do time comandado por Felipe Conceição e chamou a atenção no mercado de transferências.

Antes do anuncio oficial, o atleta já trabalhava no CT do Leão e teve o primeiro contato com a comissão técnica e novos companheiros.

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