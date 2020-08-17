Lucas Cândido, sete meses depois, está de volta ao Vitória

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

Jogador que fez parte de boa parte da campanha do Vitória na Série B em 2019, o lateral-esquerdo/volante Lucas Cândido está de volta ao clube baiano segundo anuncio feito pelo próprio Leão nas suas redes sociais.

Diferente do que ocorreu no ano passado onde Lucas estava à serviço do Rubro-Negro mediante empréstimo do Atlético-MG, agora o jogador de 26 anos tem vínculo em definitivo com a equipe baiana já que, no último mês de junho, ele encerrou o acordo junto ao Galo.

Sendo assim, as informações dão conta de que o atleta revelado na base do Atlético passa nessa segunda-feira (17) pelos tradicionais exames para que, na próxima terça, ele seja oficialmente apresentado na Toca do Leão em coletiva.