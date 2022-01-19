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Lucas Cândido se apresenta ao Al Dhafra e projeta arrancada na Liga dos Emirados Árabes

Lateral-esquerdo jogou a Série B do Brasileirão-2021 pela Ponte Preta e se mudou para o Oriente Médio nesta temporada. Aos 28 anos, ele espera atingir os objetivos do novo clube...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 19:41

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 19:41

Depois de defender a Ponte Preta durante a última edição da Série B do Brasileirão, o volante Lucas Cândido se apresentou na última semana ao seu novo clube: o Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos. O atleta de 28 anos recém-completados assinou vínculo até o fim da disputa da UAE League.Anunciado oficialmente no dia 7 deste mês, Lucas Cândido já entrou em campo no dia seguinte como titular e contribuiu diretamente para o empate em 1 a 1 fora de casa diante do Al Urooba, resultado que manteve o Al Dhafra fora da zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno.
- Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito contente desde quando soube do interesse do clube e felizmente as coisas aconteceram da melhor maneira possível. Cheguei em boa condição física e já pude logo fazer minha estreia e ajudar meus companheiros dentro de campo - comentou o jogador, que pode atuar também como lateral-esquerdo.
Com um intervalo de aproximadamente três semanas até o início do segundo turno e com uma partida da Etisalat Cup neste período, Cândido aposta no trabalho duro para que a equipe consiga se reerguer rapidamente na Liga e tenha mais tranquilidade no dia a dia. Segundo o volante, ele e o elenco estão confiantes em reverter a situação.
- Expectativa é a melhor possível. Vim aqui para jogar, buscar meu espaço e poder ajudar o Al Dhafra a subir na tabela de classificação. Sabemos que no primeiro turno a equipe oscilou bastante e está em posição delicada, mas tenho certeza de que com muito trabalho conseguiremos em breve sair dessa situação e alcançar nossos objetivos - completou.
Crédito: LucasCãndidoassinoucontratoatéofinaldaLigadosEmiradosÁrabes(Foto:Divulgação/AlDhafra

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