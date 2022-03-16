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futebol

Lucas Barcelos quer concentração total do CSA em duelo com o Paysandu

Atacante comentou confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 15:06

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:06

Além de jogadores como Didira e Marco Túlio terem destacado a importância do jogo desta quarta-feira (16) onde o CSA recebe o Paysandu, em Maceió, pela Copa do Brasil, quem tratou também de frisar a relevância do embate foi o atacante Lucas Barcelos.Baixe agora o aplicativo de resultados do LANCE!Pontuando que o aspecto do nível de concentração deve fazer a diferença no duelo considerado como equilibrado, Lucas também ressaltou que a pressão exercida pela torcida do Marujo também deve ser considerado como elemento importante na busca da vaga:
- É um jogo entre duas equipes com jogadores experientes e em uma competição diferente. Os detalhes contarão muito. Temos que estar atentos a eles. Precisamos entrar com concentração máxima do início ao fim para chegarmos ao objetivo, que é a classificação.
- Sem dúvida, a torcida terá papel fundamental durante os noventa minutos. Tenho certeza que eles estarão com a gente do início ao fim. Vamos precisar muito deles - agregou.
Além da qualificação, o time que se classificar no embate a ser realizado às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, garante uma premiação mínima de R$ 1,9 milhão.
Crédito: Divulgação/CSA

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