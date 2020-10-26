Lucas Barcelos já treina no Figueirense

Na zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense vai ganhar um reforço ofensivo nos próximos dias. Trata-se do atacante Lucas Barcelos, que estava no Fluminense.Aos 22 anos, o atleta já está em Santa Catarina e postou uma foto nas redes sociais com a camisa do novo clube. Agora, ele espera a regularização da sua situação no BID da CBF para ser confirmado como novo atleta do Furacão.