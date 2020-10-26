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Lucas Barcelos já treina no Figueirense

Atacante chega para fortalecer o sistema ofensivo do Figueira na Série B...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 17:07
Crédito: Instagram/Lucas Barcelos
Na zona de rebaixamento da Série B, o Figueirense vai ganhar um reforço ofensivo nos próximos dias. Trata-se do atacante Lucas Barcelos, que estava no Fluminense.Aos 22 anos, o atleta já está em Santa Catarina e postou uma foto nas redes sociais com a camisa do novo clube. Agora, ele espera a regularização da sua situação no BID da CBF para ser confirmado como novo atleta do Furacão.
Desempenho Ofensivo
Em 18 jogos disputados na Série B, o time comandado por Elano marcou apenas 12 gols. Média de 0,66 por jogo.

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