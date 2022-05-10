Lucas Barcellos, sobre missão do CSA na Copa do Brasil: 'Acreditar até o fim'

O atacante Lucas Barcellos falou sobre o duelo da noite desta terça-feira (10), com o América-MG, válido pela Copa do Brasil. Com uma desvantagem no placar de 3 x 0 por conta do marcador no Estádio Rei Pelé, o elenco do Azulão vai para uma missão difícil: reverter o cenário na casa do adversário.>70 anos de Vanderlei Luxemburgo: relembre memes do 'Pofexô'Entretanto, segundo fez questão de ressaltar Lucas, nada no futebol é impossível e, assim como o Coelho venceu em Maceió, a classificação na capital mineira é algo a se sonhar:

- Sabemos que a nossa missão é muito difícil. Vencer o América em sua casa é sempre algo complicado, ainda mais em um jogo eliminatório. Não podemos deixar de acreditar em momento algum. No futebol, tudo é possível. Vamos acreditar até o fim e lutar muito para fazer o que temos que fazer em campo.

Ainda de acordo com o atleta, uma classificação nestas circunstâncias seria motivador para o elenco:

- O elenco tem feito boas partidas nas últimas semanas. Estamos crescendo de produção. Se alcançarmos o objetivo diante do América vai ser ainda melhor para todos. Nos daria muita confiança para os próximos jogos.