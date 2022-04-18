Lucas Barcellos quer grande apresentação do CSA diante do América-MG

o atacante Lucas Barcellos pediu atenção máxima da equipe no jogo desta terça-feira, em casa, contra o América-MG pela terceira rodada da Copa do Brasil. E para essa partida de ida, o jogador falou sobre a importância de abrir vantagem na disputa.

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'Vamos para a primeira decisão contra o América e temos que ter atenção máxima para fazermos um bom jogo para abrirmos vantagem na disputa. O grupo quer fazer um grande jogo em casa, diante da nossa torcida, para sair com um bom resultado'.

Ainda de acordo com o atleta, passar de fase é o objetivo de todos no clube.

'Nossa ideia é chegar a fase seguinte da competição. Temos esse objetivo. Vamos procurar fazer dois jogos equilibrados e com um ritmo forte para chegarmos a essa meta. O grupo está focado nisso'.