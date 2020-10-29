Lucas Barcellos é apresentado como novo reforço do Figueirense

Crédito: Figueirense/Divulgação

Lucas Barcellos enfim é o novo reforço do Figueirense. Após começar a semana treinando com o elenco, o atacante foi apresentado nesta quinta-feira e pode fazer a sua estreia contra a Ponte Preta, na próxima segunda-feira.Ansioso para entrar em campo, o jovem promete muito empenho para ajudar o Figueira na briga para escapar das últimas colocações.

‘Estou muito feliz. O grupo me recebeu super bem. Só tenho que agradecer e estou feliz em vestir a camisa. Vou focar na conquista dos nossos objetivos. Vou fazer o máximo para ajudar. Vou correr pelo grupo, assim como todos’, declarou.

Característica