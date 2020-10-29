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Lucas Barcellos é apresentado como novo reforço do Figueirense

Atacante de 22 anos chega ao Furacão e espera ajudar o time de Santa Catarina a deixar o temido Z4...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 15:57

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:57

Crédito: Figueirense/Divulgação
Lucas Barcellos enfim é o novo reforço do Figueirense. Após começar a semana treinando com o elenco, o atacante foi apresentado nesta quinta-feira e pode fazer a sua estreia contra a Ponte Preta, na próxima segunda-feira.Ansioso para entrar em campo, o jovem promete muito empenho para ajudar o Figueira na briga para escapar das últimas colocações.
‘Estou muito feliz. O grupo me recebeu super bem. Só tenho que agradecer e estou feliz em vestir a camisa. Vou focar na conquista dos nossos objetivos. Vou fazer o máximo para ajudar. Vou correr pelo grupo, assim como todos’, declarou.
Característica
Aos 22 anos, o jogador que tem contrato até o fim da Série B, pode ajudar o Figueirense no ataque com muita força física e velocidade pelas beiradas do gramado.

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