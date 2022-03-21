Lucas Barcellos comemora ótima fase com a camisa do CSA

Um dos destaques do CSA neste ano e esperança de gols da equipe na temporada, o atacante Lucas Barcellos falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, essa evolução é consequência de um trabalho forte que tem realizado no dia a dia do Azulão.

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'Estou muito feliz com esse início no CSA e motivado para continuar crescendo no clube. Venho trabalhando muito para manter essa média de gols e essas boas atuações com a camisa do clube. Sei da responsabilidade que é defender essas cores. Vou me dedicar ao máximo para evoluir ainda mais'.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco está focado na decisão com o Sport, nesta terça-feira, em casa, pelo Nordestão.

'É um jogo decisivo e que temos que ter um ritmo forte do primeiro ao último minuto. Qualquer erro pode nos tirar a possibilidade de estar nas semifinais da competição. Vamos com tudo para fazer uma grande partida para vencermos e levarmos o CSA para a fase seguinte da disputa'.