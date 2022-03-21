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futebol

Lucas Barcellos comemora ótima fase com a camisa do CSA

Atacante está em alta com a camisa do Azulão e faz projeção para a temporada...

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 16:08
Um dos destaques do CSA neste ano e esperança de gols da equipe na temporada, o atacante Lucas Barcellos falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, essa evolução é consequência de um trabalho forte que tem realizado no dia a dia do Azulão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
'Estou muito feliz com esse início no CSA e motivado para continuar crescendo no clube. Venho trabalhando muito para manter essa média de gols e essas boas atuações com a camisa do clube. Sei da responsabilidade que é defender essas cores. Vou me dedicar ao máximo para evoluir ainda mais'.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco está focado na decisão com o Sport, nesta terça-feira, em casa, pelo Nordestão.
'É um jogo decisivo e que temos que ter um ritmo forte do primeiro ao último minuto. Qualquer erro pode nos tirar a possibilidade de estar nas semifinais da competição. Vamos com tudo para fazer uma grande partida para vencermos e levarmos o CSA para a fase seguinte da disputa'.
Crédito: Divulgação/CSA

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