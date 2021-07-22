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futebol

Lucas Alves comemora grande início de Brasileirão Sub-20 por parte do Grêmio

Meio-campista também frisou a importância da equipe estar concentrada para o próximo desafio na competição: o Grenal...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 11:38
Crédito: Jogador atuou em todos as partidas da equipe na campanha (Divulgação/Grêmio
O Grêmio é um dos destaques da maior competição do país na categoria Sub-20. A campanha de cinco vitórias em seis jogos coloca o time do sul com o segundo melhor aproveitamento do torneio atrás apenas do São Paulo, que tem 16 pontos conquistados, um a mais do que o Imortal. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMuito em função disso, o meia Lucas Alves destacou a união e o trabalho realizado pelo grupo como os grandes motivos do início promissor no torneio nacional.
- O time está trabalhando muito para fazer um grande campeonato pelo Grêmio. O treinador Guilherme Bossle junto com a comissão estão fazendo um ótimo trabalho e estamos muito felizes de ver o resultado aparecer dentro de campo. Vencemos a quinta partida consecutiva nesse final de semana e tenho certeza que podemos melhorar ainda mais - disse o atleta.
A vitória no último domingo (18) por 2 a 0 contra o Atlético GO foi a quinta seguida do clube que vai despontando como um dos favoritos a disputar o título desta temporada. Porém, a próxima partida pela competição será um grande teste do caráter de evolução do time, já que se trata de um Grenal.
- O Grenal será um grande jogo. É sempre uma partida especial para o atleta e o torcedor, sabemos da responsabilidade e vamos nos preparar muito forte para vencer a partida - completou o meia.
O confronto diante do histórico rival será na próxima segunda-feira (26), às 16h30 (de Brasília), no CT Hélio Dourado.

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