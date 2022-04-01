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futebol

Lucas Áfrico vive estágio final para retomar trabalho com bola no Estoril

Jornal português destacou a queda de rendimento do clube após a lesão do brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 08:05

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 08:05

O Estoril Praia foi uma das grandes sensações da Liga Portugal na primeira metade da temporada. O clube conquistou o melhor arranque da história do Mágico na competição, após subir para elite do futebol nacional com o título da Segunda Liga na temporada 20/21. O bom sistema defensivo chamou a atenção. O brasileiro Lucas Áfrico é parte disto. Após sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo no fim de novembro, o jogador iniciou o processo de tratamento em dezembro e agora vive a expectativa de retornar aos gramados.
Os números do Estoril caíram na temporada após a saída do pilar defensivo, como destacou o jornal Record, de Portugal, após a lesão do zagueiro. No final de janeiro, o também portal português "O Jogo" destacou com um levantamento os números do Estoril Praia com e sem o brasileiro e o aproveitamento inferior, sem a presença de Lucas, chamou a atenção na época:
“Uma ausência a ser notada pelos números”, destacou o jornal.
Após 27 rodadas, o Estoril conseguiu, matematicamente, se garantir na elite do futebol português. No entanto, as competições internacionais são algo distante para os Mágicos na próxima temporada. A diferença para o quinto colocado, Gil Vicente, que carimba uma vaga para Conference League, é de 12 pontos. Restam apenas sete jogos para o final da Liga.
Crédito: LucasÁfricoviveestágiofinalpararetomartrabalhocombolanoEstoril(Foto:Divulgação

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