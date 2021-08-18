Lucas Áfrico comenta sobre o bom início no Estoril, de Portugal

Crédito: Lucas Áfrico tem bom início com a camisa do Estoril (Divulgação

Recém-promovido à Primeira Liga do futebol português, o Estoril é uma das boas surpresas nas duas primeiras rodadas do campeonato. Com uma vitória e um empate, o clube ainda não sofreu gols no torneio e tem a melhor defesa ao lado do Gil Vicente, os dois únicos clubes que ainda não sofreram gols.Reforço importante no sistema defensivo desta temporada, o brasileiro Lucas Áfrico foi titular durante os 90 minutos dos dois primeiros jogos do Estoril na Primeira Liga. Contratado junto ao Marítimo, Lucas conhece bem o futebol português e ressaltou a importância do bom começo na competição nacional.

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- As equipes de Portugal são muito qualificadas e sabemos disso aqui no Estoril. No entanto, o time se reforçou muito bem, pode se reforçar ainda mais com a janela aberta, e o começo da competição foi muito animador para todos nós dentro do vestiário. Queremos seguir o ritmo e ter a melhor defesa da competição é fruto de todo nosso trabalho, fizemos boas contratações, estamos nos adaptando bem e queremos o melhor para o Estoril Praia - disse o brasileiro.

Os Canários voltam a campo na próxima segunda-feira, quando enfrentam o Paços Ferreira, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Português. Com um empate e uma derrota, o clube é atualmente o 8º colocado no torneio.