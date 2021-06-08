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Lucas Áfrico comenta interesse de clube turco: 'Mostra que o meu esforço pode ser recompensado'

Zagueiro brasileiro que atua pela equipe portuguesa do Marítimo despertou o interesse do Kayserispor, da Turquia...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 19:29

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 19:29

Crédito: Divulgação/Instagram
O clube turco Kayserispor demonstra interesse no futebol do zagueiro brasileiro Lucas Áfrico. Clube da primeira divisão nacional, a equipe começa a movimentar-se na janela em busca de nomes de peso para reforçar o elenco e segundo notícias dos sites locais 1923 Haber e Birmalumat, o nome de Lucas Áfrico, atualmente no Marítimo, chama a atenção do Kayserispor.
Veja a tabela da Eurocopa- Li as notícias envolvendo meu nome nesta manhã. É bom saber de interesse de outros clubes, pois mostra que o meu esforço no dia a dia pode ser recompensado - disse o jogador brasileiro, que foi importante para o Marítimo na temporada.
Apesar de indicar que enxerga o interesse de outras equipes como algo positivo, Lucas Áfrico afirmou que o foco, no momento, está no Marítimo, e que não pretende permanecer de olho em rumores.
- No entanto, quero manter o meu foco no Marítimo e deixar essas questões para quem me ajuda no agenciamento da minha carreira - disse o jogador sobre o interesse - afirmou o zagueiro, ressaltando que permanece focado no seu clube.
Após manter o Marítimo na primeira divisão nacional de Portugal, o zagueiro Lucas Áfrico acumulou bons números com a equipe da Ilha da Madeira. Na última temporada, o jogador somou 19 jogos, sendo 17 pela primeira liga e 2 pela taça de Portugal, com um gol marcado na época. Lucas somou 1.555 minutos de jogo na temporada 20/21.

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