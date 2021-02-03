Lucas Abreu abre o jogo sobre temporada do Guarani e deseja grande 2021

Um dos principais destaques do Guarani nesta temporada, o volante Lucas Abreu, ex-CRB e Juventude, fez uma avaliação do ano de 2020 que teve com a camisa do clube de Campinas. Segundo o jogador, ele trabalhou de forma intensa durante toda a época e não deixou de se dedicar em momento algum pelo Bugre.- Desde a minha chegada ao clube procurei trabalhar ao máximo para fazer o melhor pelo Guarani. Me dediquei muito para honrar essa camisa durante toda a temporada. Estou feliz com meu desempenho e espero que 2021 seja ainda melhor - comentou o volante.Lucas Abreu também falou sobre o que espera do Guarani em 2021 e sobre como quer evoluir na próxima temporada para ajudar ainda mais o time.- Vou trabalhar muito durante a temporada para fazer um grande ano em 2021 novamente. Estou muito motivado para essa época - completou Lucas.