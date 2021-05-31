Lucão renova com o Puebla até 2024 e cita objetivos: 'Crescer no clube e ganhar títulos'

Crédito: Divulgação / Puebla

Titular nas três das quatro partidas da fase final da Liga do México, o zagueiro Lucão renovou com o Puebla FC até 2024. O clube mexicano fez história e chegou à semifinal do torneio.Lucão comemorou a renovação e citou o desejo em evoluir para poder chegar mais longe com o Puebla na próxima temporada.

- O sentimento que tenho é de objetivo atingido, mais uma etapa vencida, de reconhecimento pelo trabalho que fiz, muito feliz pela última temporada e por tudo que fizemos como grupo - afirmou o jogador.

- Por outro lado, início de uma nova caminhada, buscando dia após dia meu espaço, mostrar o meu trabalho. Sempre com muita dedicação e foco, minha meta é crescer no clube e ganhar títulos - emendou.