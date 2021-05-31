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Lucão renova com o Puebla até 2024 e cita objetivos: 'Crescer no clube e ganhar títulos'

Titular na fase final da temporada do clube mexicano, zagueiro brasileiro celebrou renovação com o Puebla...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 17:31
Crédito: Divulgação / Puebla
Titular nas três das quatro partidas da fase final da Liga do México, o zagueiro Lucão renovou com o Puebla FC até 2024. O clube mexicano fez história e chegou à semifinal do torneio.Lucão comemorou a renovação e citou o desejo em evoluir para poder chegar mais longe com o Puebla na próxima temporada.
- O sentimento que tenho é de objetivo atingido, mais uma etapa vencida, de reconhecimento pelo trabalho que fiz, muito feliz pela última temporada e por tudo que fizemos como grupo - afirmou o jogador.
- Por outro lado, início de uma nova caminhada, buscando dia após dia meu espaço, mostrar o meu trabalho. Sempre com muita dedicação e foco, minha meta é crescer no clube e ganhar títulos - emendou.
Na temporada passada, Lucão realizou 24 partidas, marcou um gol e atuou por 1475 minutos.

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