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Lucão reconhece dificuldade mas espera ajudar o Guarani ao longo da temporada

Atacante é a esperança de gols do Bugre em 2022...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 17:13
Um dos principais nomes do Guarani neste ano, o atacante Lucão espera a equipe ligada para fazer uma ótima sequência nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer em 2022.- Estamos trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando. O grupo está ciente das dificuldades que terá. Vamos procurar manter a intensidade para alcançarmos nossas metas nos próximos jogos.
O jogador destacou, ainda, o desejo de ajudar o Bugre neste ano.- Estou muito motivado e focado em ajudar o grupo nesta sequência da temporada. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer com todos.
Crédito: FOTO:ThomazMarostegan/GuaraniFC

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