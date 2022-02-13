Lucão reconhece dificuldade mas espera ajudar o Guarani ao longo da temporada

Um dos principais nomes do Guarani neste ano, o atacante Lucão espera a equipe ligada para fazer uma ótima sequência nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer em 2022.- Estamos trabalhando muito para que as coisas saiam como estamos planejando. O grupo está ciente das dificuldades que terá. Vamos procurar manter a intensidade para alcançarmos nossas metas nos próximos jogos.
O jogador destacou, ainda, o desejo de ajudar o Bugre neste ano.- Estou muito motivado e focado em ajudar o grupo nesta sequência da temporada. Vou continuar me dedicando ao máximo para crescer com todos.