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futebol

Lucão projeta final contra o maior rival da equipe

Após empate no primeiro encontro, o CSA encara o CRB no próximo fim de semana, no Rei Pelé
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Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:42
Crédito: Divulgação/CSA
O Centro Sportivo Alagoano mede forças contra o maior rival do estado para saber quem leva o campeonato estadual de 2021. Após a boa campanha de ambos os clubes na primeira fase, CRB e CSA definem, no sábado, às 16h45 (Horário de Brasília), a segunda final do torneio, após empate em 0x0, no último sábado.
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Comandante da melhor defesa do campeonato, Lucão esteve presente em 8 oportunidades até aqui. Com 1.424 minutos de jogo na temporada, divididos em Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Alagoano, Lucão se tornou peça-chave na composição da defensiva da equipe, que agora precisa, mais do que nunca, de um bom sistema para conseguir parar o bom ataque do CRB.
'Manter um time sólido é parte do trabalho coletivo, organizar bem as linhas de marcação, não dar muitas brechas entre elas para não pintar espaço aos atacantes. O Pivetti cobra muito isso da gente e aprimoramos bastante desde a chegada dele. Sabemos que para isso acontecer, nós temos que ficar ligados durante toda partida', disse Lucão.
CSA e CRB são os maiores vencedores do estadual em Alagoas. Com 39 títulos conquistados, o CSA quer ampliar a vantagem. Já o CRB, que possui 31, quer encurtar esta diferença do rival.
'Desde que cheguei aqui em fevereiro, sempre fui muito bem acolhido por todos do clube. Sinto o carinho da torcida através das redes sociais e comentários com os meus amigos aqui. Conseguir coroar tudo isso com um título seria maravilhoso para todos nós', finalizou Lucão.

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