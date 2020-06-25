Lucão, Maicon e mais: São Paulo sofre com processos de atletas na Justiça

Crédito: Ari Ferreira/Lancepress!

O São Paulo tem sofrido com ações judiciais movidas por atletas que já vestiram sua camisa. O caso mais recente é o do zagueiro Lucão, hoje no Goiás, que cobra R$ 5 milhões, sendo R$ 1 milhão como indenização por danos morais. Uma audiência deste caso está marcada para agosto (veja todos os detalhes clicando aqui).

O meia Maicon, atualmente no Grêmio, também chamou a atenção recentemente. Ele ganhou em segunda instância um processo trabalhista que moveu contra o Tricolor cobrando remuneração referente a adicional noturno, domingos e feriados. A condenação ficou em R$ 200 mil, mas o São Paulo vai recorrer.E MAIS:Em processo contra São Paulo, Lucão inclui cobrança por danos moraisLucão explica ação contra o São Paulo e diz que foi perseguido no clubeEsses casos em nada se assemelham aos dos 19 jogadores que entraram em acordo com o clube de 2019 para cá cobrando direito de arena. No total, o São Paulo se comprometeu a pagar R$ 39 milhões para estes ex-atletas ao longo dos próximos anos.

Nestes casos, porém, o clube entendia que fatalmente perderia as disputas judiciais, ao contrário do que acontece com Lucão e Maicon - a defesa acredita que conseguirá levar a melhor no tribunal.

Processos por direito de arena quase sempre terminam com vitória do atleta. Por um acordo com o Sindicato dos Atletas de São Paulo, hoje considerado inválido, o São Paulo e outros clubes repassavam 5% dos ganhos com cotas de TV aos jogadores quando a legislação falava em 20%. Muitos atletas que atuaram nos clubes paulistas até 2011, quando a lei que aborda este tema foi atualizada e passou a falar em 5% de repasse, têm ganhado essa diferença judicialmente.