Lucão exalta ótimo momento no CRB e vai em busca de títulos com o clube alagoano em 2021

Titular do CRB e em ótimo momento no clube alagoano, o atacante Lucão falou sobre o crescimento que teve com a camisa do Galo na última época. Segundo o jogador, que tem passagem pelo Goiás, a meta é continuar melhorando o desempenho em campo nos próximos meses em busca de um bom 2021.- Vou trabalhar muito neste ano para que ele seja ainda mais especial para mim e para o CRB. Estou muito motivado para essa temporada. Espero que esse ano de 2021 seja de títulos e grandes resultados para o CRB e seu torcedor - afirmou o atacante.
O jogador ainda falou sobre a expectativa do Galo em fazer uma grande primeira metade de ano, querendo ganhar títulos pelo clube alagoano logo no começo da temporada e fazer valer todo a preparação que a equipe está fazendo.- Vamos ter a Copa do Nordeste e o estadual neste primeiro semestre e temos que estar preparados. O grupo sabe a importância das competições para o clube. Vamos lutar muito para brigarmos pelos títulos delas - completou.