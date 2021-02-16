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Lucão exalta ótimo momento no CRB e vai em busca de títulos com o clube alagoano em 2021

Atacante está feliz no clube e quer fazer uma grande temporada em 2021; 2020 serviu para que o jogador crescesse como atleta e evoluísse...
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Publicado em 

16 fev 2021 às 13:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:47

Crédito: Lucão está animado com a preparação da equipe para a temporada (Divulgação / CRB
Titular do CRB e em ótimo momento no clube alagoano, o atacante Lucão falou sobre o crescimento que teve com a camisa do Galo na última época. Segundo o jogador, que tem passagem pelo Goiás, a meta é continuar melhorando o desempenho em campo nos próximos meses em busca de um bom 2021.- Vou trabalhar muito neste ano para que ele seja ainda mais especial para mim e para o CRB. Estou muito motivado para essa temporada. Espero que esse ano de 2021 seja de títulos e grandes resultados para o CRB e seu torcedor - afirmou o atacante.
O jogador ainda falou sobre a expectativa do Galo em fazer uma grande primeira metade de ano, querendo ganhar títulos pelo clube alagoano logo no começo da temporada e fazer valer todo a preparação que a equipe está fazendo.- Vamos ter a Copa do Nordeste e o estadual neste primeiro semestre e temos que estar preparados. O grupo sabe a importância das competições para o clube. Vamos lutar muito para brigarmos pelos títulos delas - completou.

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