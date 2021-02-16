Lucão exalta ótimo momento no CRB e vai em busca de títulos com o clube alagoano em 2021

Titular do CRB e em ótimo momento no clube alagoano, o atacante Lucão falou sobre o crescimento que teve com a camisa do Galo na última época. Segundo o jogador, que tem passagem pelo Goiás, a meta é continuar melhorando o desempenho em campo nos próximos meses em busca de um bom 2021.- Vou trabalhar muito neste ano para que ele seja ainda mais especial para mim e para o CRB. Estou muito motivado para essa temporada. Espero que esse ano de 2021 seja de títulos e grandes resultados para o CRB e seu torcedor - afirmou o atacante.