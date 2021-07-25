Lucão, ex-São Paulo, marca no fim e CSA bate Vitória na Série B

Neste sábado (24), CSA e Vitória entraram em campo pela 14ª rodada da Série B. As equipes fizeram um bom jogo durante os 90 minutos, mas conseguiu balançar as redes apenas no segundo tempo. Primeiro, Gabriel deixou o dele para os alagoanos e depois Eduardo bateu pênalti com perfeição para empatar. No apagar das luzes, Lucão fez o gol do triunfo mandante.
Com a vitória, o CSA subiu para a 10ª colocação da Série B, com 18 pontos, enquanto isso, os baianos ficam na 15ª com 12. Na próxima rodada, os alagoanos visitam o Botafogo, na terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília). Por outro lado, o Rubro-Negro deixa suas atenções para a Copa do Brasil, onde no mesmo dia e horário, recebe o Grêmio, pelo duelo de ida das oitavas de final. Pênalti não marcado
O Vitória começou melhor na partida, com a posse de bola no campo de ataque e buscando infiltrações na área adversária. Mas, a primeira boa oportunidade surgiu dos mandantes, com chute de fora de Dudu Beberibe. Logo depois, os baianos apareceram no ataque em cabeçada de Mateus Moraes. Aos 16', houve uma reclamação de pênalti para os alagoanos, após choque de Dellatorre com Marcelo Alves, mas o árbitro não marcou.
Perigo pelo alto
O Vitória voltou a aparecer no ataque com chute de longe arriscado por Eduardo, que parou em boa defesa de Thiago Rodrigues. Logo depois, o meia cobrou escanteio na cabeça de Mateus Moraes, mas novamente o goleiro alagoano interviu bem.
Aos 30', Dudu Beberibe fez ótima jogada na direita, driblou a marcação e cruzou para Bruno Mota cabecear para fora. Os baianos foi obrigado a fazer duas substituições ainda no primeiro tempo, após lesões de Dinei e Wesley Pionteck.
Na reta final da partida, Marcelo acertou ótimo passe para Cedric ir para linha de fundo e cruzar para Ronan. O atacante bateu de primeira, bonito, mas Samuel impediu o gol do companheiro de equipe. Em seguida, Bruno Mota foi lançado, teve chance de abrir o placar para o Azulão, mas demorou para tomar uma decisão.
Não, Dudu...
Logo no início da segunda etapa, Bruno Mota achou Dudu Beberibe cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas o atacante chutou por cima, perdendo uma ótima oportunidade para os mandantes. Mais tarde, Ronan apareceu bem na área e só não balançou as redes por conta de Thiago Rodrigues.
Aos 15', Cedric recebeu passe de Eduardo e arriscou chute forte de longe. Renato Cajá entrou no segundo tempo e a sua primeira bola, viu Ronaldo adiantado e tentou encobrir o goleiro em chute antes do meio-campo.
Chuva de gols
Logo depois, Ernandes faz ótimo lançamento para Gabriel, invadir a área e cabecear no contrapé do goleiro, abrindo o placar para o CSA. A resposta do Vitória foi com Eduardo, que parou na defesa de Thiago.
Seis minutos depois, Soares fez cruzamento e a bola pegou na mão de Cajá. Após pênalti marcado, Eduardo cobrou com categoria e empatou a partida. Aos 39', o CSA quase fez o seguinte, após jogada no lado esquerdo, Gabriel Bateu e fez Ronaldo trabalhar.
No finalzinho, o CSA cobrou escanteio curto, Gabriel recebeu na esquerda, Yuri desviou e Lucão finalizou para as redes, dando a vitória para os mandantes.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CSA 2x1 VITÓRIALocal: Estádio Rei Pelé, Maceió-ALData/horário: 24 de julho de 2021, às 21h (horário de Brasília)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO).Gols: Gabriel (28'/2T) (1-0), Eduardo (34'/2T) (1-1), Lucão (44'/2T)Cartões Amarelos: Gabriel (CSA)
CSA: Thiago Rodrigues; Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane (Marco Túlio 41'/2T), Silas (Gabriel Tonini 41'/2T), Gabriel e Bruno Mota (Renato Cajá 17'/2T); Dellatorre e Dudu Beberibe (Aylon 24'/T) . Técnico: Ney Franco.
VITÓRIA: Ronaldo; Cedric, Mateus Moraes (João Victor 37'2T), Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro (van - Intervalo) e Eduardo; Wesley Pionteck (Ronan 23'2T); David (Soares - Intervalo) e Dinei (Samuel 31'2T). Técnico: Ramon Menezes.