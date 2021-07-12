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futebol

Lucão comemora vitória e gol pelo CSA: 'Muito feliz'

O CSA visitou o Brusque na noite deste domingo, em jogo válido pela 10ª, rodada do Campeonato Brasileiro da série B...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 15:29
Crédito: (Augusto Oliveira/CSA
A vitória do clube de Maceió por 3 a 2 contra o Brusque foi a primeira depois de uma sequência de duas derrotas do time alagoano. O triunfo coloca o CSA em 13ª lugar na tabela, com um jogo ainda a se cumprir pelo torneio. Autor do primeiro gol da partida, Lucão realçou a entrega do grupo e a importância para a campanha no torneio.
'Foi uma vitória importante demais. Nós precisávamos dar uma resposta para os nossos torcedores e fico muito feliz em poder ajudar a equipe com um gol. O grupo todo e a comissão técnica estão de parabéns, trabalhamos muito e é bom poder ver o resultado dentro de campo', disse o atleta.
O zagueiro, de 25 anos, chegou esta temporada no CSA e vem se destacando pelo clube, seleção do campeonato alagoano e campeão estadual. Pela série B, Lucão jogou 90 minutos de todas as partidas do clube na competição e é visto como titular absoluto da equipe.
'Estou muito feliz no clube e creio que esse gol veio para coroar esse momento que estou vivendo. Gosto demais do CSA e jogo por eles, por toda torcida e minha família. Sabemos da nossa qualidade e tenho certeza que vamos trabalhar muito para continuar melhorando no campeonato', finalizou o atleta.
O CSA volta a campo na noite desta quarta-feira, contra o Goiás, no Rei Pelé, às 19h.

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