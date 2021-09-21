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futebol

Lucão comemora vitória diante do Londrina: 'Grande resultado para a equipe'

Após sequência de jogos complicados, CSA volta a vencer no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 17:53

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:53

Crédito: Zagueiro vive bom momento no Azulão (Augusto Oliveira/CSA
Em mais um final de semana de jogos pelo Brasil, o CSA visitou a equipe do Londrina e conseguiu grande triunfo. A vitória por 2 a 0 coloca o clube na 13a posição e a nove pontos da área de acesso. Lucão, uma das peças mais importantes do clube na temporada, fala sobre a partida deste último final de semana.
'Ótima partida de todos. Sabemos que nos últimos jogos poderíamos ter saído com melhores resultados, portanto era crucial fazer uma bela partida e conseguir os três pontos. Enfrentamos uma grande equipe (Londrina) e mesmo fora de casa acredito que ditamos o ritmo do jogo. Grande resultado para a equipe e o resto do nosso campeonato', disse o zagueiro.
Lucão vem sendo um dos destaques do CSA na competição e fez mais uma bela partida contra o Londrina, o atleta fala sobre a expectativa para a segunda parte do Brasileiro e a partida contra o Botafogo.
'A expectativa é muito boa, acredito que a cada jogo nós vamos evoluindo como equipe e isso é muito importante para o desempenho de todos. O grande objetivo é poder encostar na parte de cima da tabela e brigar pelo acesso. Sabemos da dificuldade e da qualidade das equipes, vamos trabalhar diariamente para entregar os resultados dentro de campo. Nosso foco, agora, é a partida contra o Botafogo na quinta-feira, 23. Será uma bela partida de futebol, queremos fazer um grande jogo e sair com mais um resultado positivo', finalizou,
A partida entre CSA e Botafogo será na quinta-feira, 23, às 19h, no estádio Rei Pelé.

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