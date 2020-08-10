Luca Toni acredita que Pogba seria um 'presente' para Andrea Pirlo

Luca Toni, ex-atacante italiano, considera que Paul Pogba seria o reforço ideal para Andrea Pirlo, novo treinador da Juventus. De acordo com o italiano, o comandante da Velha Senhora ficaria muito agradado com a contratação do francês. - Conhecendo Andrea (Pirlo) como conheço, ele vai começar a construir a equipe pelo meio-campo. O presente ideal para ele seria Paul Pogba. Não sei se isso seria possível, mas seria certamente a melhor opção - disse ao "Tuttosport". - Andrea não será um treinador que se foca na defesa e no contra-ataque. Ele adora controlar a bola e irá impor isso na equipe. Não sei qual o sistema que irá usar, nem sei se isso importa. Ele é inteligente e flexível - completou.