Luanderson, do Uberlândia, projeta Série D do Brasileirão e diz: ‘Vamos em busca do acesso’

Crédito: Giovanni Mendes

Na próxima semana, se inicia a fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Dentre os participantes, está o Uberlândia, equipe mineira que conta com uma das maiores torcidas do interior do estado de Minas Gerais. O Verdão, como é conhecido, compõe o grupo 6 do torneio junto com Águia Negra-MS, Boa Esporte-MG, Caldense-MG, Ferroviária-SP, Patrocinense-MG e o vencedor do confronto entre Aquidauanense-MS e Rio Branco-ES.> Veja 21 jogadores sem clube que caberiam bem no seu timeO volante Luanderson, um dos reforços do Uberlândia para a temporada, tem rodagem pelo futebol nacional e defendeu clubes como Avaí, Náutico e Vitória. O meio-campista projetou o início da Série D e mostrou confiança na conquista pelo acesso à Série C do Brasileirão.

- A expectativa é a melhor possível. Temos que continuar trabalhando forte, com muito foco, porque sabemos que a Série D é um campeonato muito difícil, mas vamos em busca do acesso - ressaltou Luanderson.

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Embora Luanderson tenha chegado ao Uberlândia com a temporada já iniciada, ele se firmou como titular e é o capitão da equipe. O volante falou sobre essa responsabilidade e destacou a necessidade de ser um exemplo para o restante do grupo.

- Ser capitão é uma responsabilidade muito grande. Com a experiência que eu tenho meu foco é dar exemplo para todos do grupo. Farei o que for preciso para que o time tenha sucesso na temporada - afirmou o volante.