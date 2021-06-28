Luan voltou de lesão contra o Ceará; veja números do volante do São Paulo na partida

Camisa 13 entrou na metade da segunda etapa e participou do jogo com desarmes e construções de jogadas. Cria da base deve ser titular contra o Corinthians, na quarta-feira...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 10:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O empate do São Paulo contra o Ceará por 1 a 1, no Castelão, teve um gosto amargo para a equipe de Juan Branda, auxiliar de Hernán Crespo. No entanto, uma boa notícia da derrota foi a volta do volante Luan ao time depois de quase um mês fora por lesão.
Léo renovou contrato: veja a duração dos vínculos dos jogadores do São Paulo
O camisa 13 entrou aos 27 minutos do segundo tempo na vaga de Igor Gomes e foi pouco participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu oito toques na bola, acertando três dos cinco passes tentados ao longo do período em que esteve em campo.
Com um jogo muito brigado, Luan teve três duelos na partida, ganhando todos, sendo dois pelo chão e um pelo alto. Além disso, ele não sofreu nenhum drible e não cometeu nenhuma falta no rápido ataque cearense. Foram ainda um desarme e duas perdas da posse de bola.
Em questão de finalizações, o volante ainda tentou um chute, mas a bola foi para fora. O camisa 13 deve ser titular contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena.
VEJA OS NÚMEROS DE LUAN NO JOGO CONTRA O CEARÁ SEGUNDO O 'SOFASCORE'
Minutos jogados - 17 (sem contar acréscimos)Toques - 8Precisão nos passes - 3/5 (60%)Cruzamentos (precisos) - 0 (0)Bolas longas (precisas) - 0 (0)Finalizações no gol - 0Finalizações para fora - 1Tentativas de drible (sucedidas) - 1 (1)Duelos no chão (ganhos) - 2 (2)Duelos aéreos (ganhos) - 1 (1)Perda da posse de bola - 2Faltas sofridas - 0Faltas cometidas - 0

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila
Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

