Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luan volta a participar de treino do São Paulo e pode ficar à disposição do treinador Hernán Crespo
futebol

Luan volta a participar de treino do São Paulo e pode ficar à disposição do treinador Hernán Crespo

Volante ficou de fora das últimas partidas da equipe devido a um edema na coxa esquerda. Na etapa final de sua recuperação, o atleta correu no gramado durante os treinamentos...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:30
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Nesta quinta-feira (10), o São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda para dar continuidade aos treinamentos, visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Durante os trabalhos, o Tricolor teve uma excelente notícia: o volante Luan voltou a participar das atividades e pode voltar a ficar à disposição do treinador Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Luan ficou de fora das últimas partidas do São Paulo devido a um edema na coxa, fazendo com que a comissão optasse por deixá-lo de fora dos trabalhos para não agravar a lesão e se recuperar.
Sem o volante, a equipe teve dificuldades na segunda rodada do Brasileirão, perdendo por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense. Na partida, a falta de Luan no papel de contenção do meio de campo foi impactante para a atuação fraca do Tricolor.
De volta aos treinos, o atleta correu no gramado, mostrando estar na etapa final de sua recuperação. Ainda não é possível afirmar a titularidade do atleta, mas o volante pode volta a ser uma opção para a escalação do São Paulo, que tem pela frente uma sequência de jogos difíceis.O São Paulo se prepara agora para enfrentar o Atlético Mineiro, no próximo domingo (13), no Mineirão, às 16h pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Após um empata e uma derrota nas duas primeiras rodadas, a equipe está em busca de sua primeira vitória no torneio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir
Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados