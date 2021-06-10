Luan volta a participar de treino do São Paulo e pode ficar à disposição do treinador Hernán Crespo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta quinta-feira (10), o São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda para dar continuidade aos treinamentos, visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Durante os trabalhos, o Tricolor teve uma excelente notícia: o volante Luan voltou a participar das atividades e pode voltar a ficar à disposição do treinador Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Luan ficou de fora das últimas partidas do São Paulo devido a um edema na coxa, fazendo com que a comissão optasse por deixá-lo de fora dos trabalhos para não agravar a lesão e se recuperar.

Sem o volante, a equipe teve dificuldades na segunda rodada do Brasileirão, perdendo por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense. Na partida, a falta de Luan no papel de contenção do meio de campo foi impactante para a atuação fraca do Tricolor.