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futebol

Luan vê com otimismo chances do SKN Pölten na temporada austríaca

Zagueiro brasileiro, de 24 anos, soma 131 partidas na Europa, defende o clube há três anos, e é um dos símbolos do processo de afirmação da equipe na elite do futebol austríaco...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 18:29

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 18:29

Crédito: Divulgação/SKN Pölten
Se o período de quase três meses sem jogos foi de ansiedade para o SKN Pölten em razão da delicada situação vivida na Bundesliga austríaca, o clima entre os atletas durante a reapresentação na última semana era de descontração. O clube do zagueiro Luan realizou ótima campanha nos playoffs e quase disputou uma vaga na Liga Europa. O brasileiro se mostrou otimista para a próxima temporada.
- Pela terceira vez iniciarei uma Bundesliga vestindo a camisa do Pölten. O saldo das duas edições anteriores foi positivo. Terminamos a temporada 18/19 em sexto, uma posição bastante honrosa para a agremiação. Já na última tivemos uma reação brilhante na reta final, goleando inclusive um dos clubes mais tradicionais da Áustria. Estamos bastante animados com as nossas chances na Liga que começará em algumas semanas - afirmou.
Luan já soma 131 partidas oficiais na Europa e é um dos símbolos do processo de afirmação do SKN Pölten na elite do futebol austríaco. Com 24 anos, o defensor se disse feliz na equipe que defende há três anos, mas admitiu sonhar com vôos ainda mais altos.
- Quando você se destaca em qualquer área, é previsível que desperte o interesse de concorrentes. Caso aconteça, será algo absolutamente natural. Todo atleta deseja crescer, jogar em times de ponta, mas estou satisfeito aqui e tenho enorme carinho por todos no Pölten - declarou.

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