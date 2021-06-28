Luan valoriza retorno, mas lamenta fase do São Paulo: 'Estamos chateados'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Depois do empate por 1 a 1 contra o Ceará, o volante Luan, do São Paulo, celebrou seu retorno aos gramado depois de quase um mês fora, se recuperando de um edema na coxa esquerda.

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Entrando no segundo tempo da partida, na vaga de Igor Gomes, Luan falou sobre a partida e revelou chateação do elenco com a fase no Brasileiro, com sete jogos e nenhuma vitória na competição.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Luan também projetou o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena.

- Muito feliz de retornar, quero agradecer os funcionários. Estamos todos chateados com a situação, mas trabalhando firme. Conseguimos o empate, agora é descansar porque quarta-feira tem um clássico - disse o camisa 13 ao 'Premiere'.