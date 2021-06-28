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Luan valoriza retorno, mas lamenta fase do São Paulo: 'Estamos chateados'

Volante do Tricolor entrou no segundo tempo, voltando de lesão na coxa esquerda. Camisa 13 revelou chateação com a situação do time do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 23:06

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 23:06
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Depois do empate por 1 a 1 contra o Ceará, o volante Luan, do São Paulo, celebrou seu retorno aos gramado depois de quase um mês fora, se recuperando de um edema na coxa esquerda.
ATUAÇÕES: Com uma série de defesas difíceis, Volpi evita derrota do São Paulo contra o Ceará
Entrando no segundo tempo da partida, na vaga de Igor Gomes, Luan falou sobre a partida e revelou chateação do elenco com a fase no Brasileiro, com sete jogos e nenhuma vitória na competição.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Luan também projetou o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena.
- Muito feliz de retornar, quero agradecer os funcionários. Estamos todos chateados com a situação, mas trabalhando firme. Conseguimos o empate, agora é descansar porque quarta-feira tem um clássico - disse o camisa 13 ao 'Premiere'.
O São Paulo é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados até o momento.

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