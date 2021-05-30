Luan valoriza empate do São Paulo: 'Importante que a gente não perdeu'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo empatou sem gols contra o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Na saída do gramado, o volante Luan analisou a atuação do Tricolor paulista diante da equipe carioca.

ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense

Para o camisa 13 do São Paulo, a equipe jogou bem. O volante tratou de enaltecer a qualidade do Fluminense e valorizou a igualdade na primeira rodada.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Acredito que a nossa equipe jogou bem. Infelizmente, não conseguimos a vitória que era o mais importante. Mas, acredito que o Brasileirão é um campeonato muito competitivo, o Fluminense é uma grande equipe. O importante é que a gente não perdeu. É manter esse ritmo no próximo jogo - analisou Luan na saída do gramado ao 'SporTV'.