Luan valoriza empate do São Paulo: 'Importante que a gente não perdeu'

O São Paulo empatou sem gols contra o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Na saída do gramado, o volante Luan analisou a atuação do Tricolor paulista diante da equipe carioca.
ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
Para o camisa 13 do São Paulo, a equipe jogou bem. O volante tratou de enaltecer a qualidade do Fluminense e valorizou a igualdade na primeira rodada.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Acredito que a nossa equipe jogou bem. Infelizmente, não conseguimos a vitória que era o mais importante. Mas, acredito que o Brasileirão é um campeonato muito competitivo, o Fluminense é uma grande equipe. O importante é que a gente não perdeu. É manter esse ritmo no próximo jogo - analisou Luan na saída do gramado ao 'SporTV'.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa da Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (01), o Tricolor enfrenta o 4 de Julho, no Piauí, às 21h30.