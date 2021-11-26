Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan treina com o elenco; veja provável escalação do São Paulo contra o Sport

Volante realizou todas as atividades com o elenco, mas comissão técnica prega cautela. Pablo, com dores no joelho, deve ser desfalque do técnico Rogério Ceni...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 19:42

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:42

Com Luan, o São Paulo encerrou a preparação para encarar o Sport, neste sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 36º rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista, que se recupera de uma avulsão tendínea no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no dia 13 de outubro, fez todas as atividades com o elenco, e segue a programação do departamento médico e da comissão técnica antes de poder ficar à disposição novamente.
Quem deve ser desfalque é o atacante Pablo, que sente dores no joelho. Ele realizou tratamento no REFFIS pelo segundo dia seguido e preocupa a comissão técnica de Rogério Ceni.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!A tendência é que o time seja o mesmo que empatou contra o Athletico-PR. A única dúvida é a presença de Marquinhos no time titular. Pode ser que Benítez entre no time. Sendo assim, uma possível escalação tem: Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Marquinhos (Benítez); Rigoni e Calleri.
O São Paulo está na 14ª colocação, com 42 pontos, a dois do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.
Crédito: Luantreinoucomoscompanheirosnatardedestasexta-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados