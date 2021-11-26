Luan treina com o elenco; veja provável escalação do São Paulo contra o Sport

Com Luan, o São Paulo encerrou a preparação para encarar o Sport, neste sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 36º rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista, que se recupera de uma avulsão tendínea no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no dia 13 de outubro, fez todas as atividades com o elenco, e segue a programação do departamento médico e da comissão técnica antes de poder ficar à disposição novamente.

Quem deve ser desfalque é o atacante Pablo, que sente dores no joelho. Ele realizou tratamento no REFFIS pelo segundo dia seguido e preocupa a comissão técnica de Rogério Ceni.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!A tendência é que o time seja o mesmo que empatou contra o Athletico-PR. A única dúvida é a presença de Marquinhos no time titular. Pode ser que Benítez entre no time. Sendo assim, uma possível escalação tem: Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Marquinhos (Benítez); Rigoni e Calleri.

O São Paulo está na 14ª colocação, com 42 pontos, a dois do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.