Luan treina com o elenco e pode ser novidade no São Paulo contra o Vasco

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira (27), no CT da Barra Funda, visando o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Morumbi. Uma novidade na equipe do técnico Hernán Crespo pode ser a volta do volante Luan, que ficou de fora na derrota por 5 a 1 para o Flamengo, no último domingo, devido a um trauma na perna esquerda. O jogador treinou com o resto dos companheiros nesta terça-feira e está mais perto de um retorno aos gramados.

Sendo assim, o camisa 13 briga por vaga no time titular, juntamente com Rodrigo Nestor e Liziero. Caso Luan seja titular, um dos dois volantes deve ser opção no banco de reservas. Outra disputa promete ser na lateral-esquerda. Com Welington suspenso no Brasileiro, Reinaldo pode ganhar uma sequência no time titular.

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GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilSendo assim, um provável time do São Paulo tem: Volpi; Miranda, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Liziero (Luan), Nestor, Benítez e Welington (Reinaldo); Rigoni e Marquinhos.