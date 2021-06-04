Luan tem edema na coxa esquerda e será desfalque do São Paulo contra o Atlético-GO

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem mais um desfalque para a partida diante do Atlético-GO, às 19h, no sábado (05), em Goiânia. O volante Luan teve detectado um edema na coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto.

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Senda assim, a comissão técnica de Hernán Crespo, que está gripado e também não viajou, terá que escolher entre William e Shaylon para começar entre os titulares. Outra possibilidade é escalar Tallles, meia revelado nas categorias de base são-paulina.

Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Luan se junta a Daniel Alves e Benítez, também lesionados. Liziero, que está na seleção olímpica e Arboleda, na seleção do Equador, também são desfalques para o jogo. Em compensação, o meia Rigoni foi relacionado e espera seu nome sair no BID da CBF para estrear.

Com relação a escalação, o Tricolor deve ter novidades, principalmente no ataque. Com a volta dos titulares, que foram poupados na derrota para o 4 de Julho-Pi, pela Copa do Brasil, Luciano deverá ser escalado junto com Pablo. Na zaga, Bruno Alves continua, já que Arboleda está na seleção do Equador.