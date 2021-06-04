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Luan tem edema na coxa esquerda e será desfalque do São Paulo contra o Atlético-GO

Volante teve lesão detectada e não foi relacionado para o duelo contra a equipe goiana...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 14:34

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 14:34

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem mais um desfalque para a partida diante do Atlético-GO, às 19h, no sábado (05), em Goiânia. O volante Luan teve detectado um edema na coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto.
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Senda assim, a comissão técnica de Hernán Crespo, que está gripado e também não viajou, terá que escolher entre William e Shaylon para começar entre os titulares. Outra possibilidade é escalar Tallles, meia revelado nas categorias de base são-paulina.
Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE! Luan se junta a Daniel Alves e Benítez, também lesionados. Liziero, que está na seleção olímpica e Arboleda, na seleção do Equador, também são desfalques para o jogo. Em compensação, o meia Rigoni foi relacionado e espera seu nome sair no BID da CBF para estrear.
Com relação a escalação, o Tricolor deve ter novidades, principalmente no ataque. Com a volta dos titulares, que foram poupados na derrota para o 4 de Julho-Pi, pela Copa do Brasil, Luciano deverá ser escalado junto com Pablo. Na zaga, Bruno Alves continua, já que Arboleda está na seleção do Equador.
Luan não teve um tempo de recuperação estimado, mas deve ficar por volta de suas semanas parado. Eder, que teve lesão parecida, ficou aproximadamente 15 dias longe dos gramados.

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