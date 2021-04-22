Luan, sobre sua evolução com Crespo no São Paulo: 'Não ser só marcador'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Um dos jogadores que mais evoluíram com a comissão técnica de Hernán Crespo foi o volante Luan. Antes conhecido apenas pela forte marcação, o camisa 13 vem participando mais da construção ofensiva e fez o gol que abriu o caminho na vitória sobre o Sporting Cristal (PER), por 3 a 0, na Libertadores.

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Em entrevista ao 'Seleção SporTV', o jogador comentou sobre as novas funções que Crespo vem pedindo a ele, inclusive para não ser somente jogador de marcação no meio-campo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Desde a minha subida para o profissional, venho trabalhando em função disso, sei das minhas qualidades, mas que também tenho que melhorar, como o futebol exige, o volante mais versátil. Com a chegada do Crespo, percebi que ele não quer apenas um volante marcador, a comissão conversou comigo. Nesse período de treinamento evoluí nesse quesito - disse o volante.

Contra os peruanos, Luan surpreendeu ao aparecer na entrada da área, como um meia ofensivo e pegar a sobra após uma rebatida errada do zagueiro, para abrir o marcador. Essa função, de segundo volante,m que chega mais ao ataque, também já foi desempenhada por ele na base são-paulina. - Primeiro volante é a posição que jogo desde a base, desde o sub-15, mas no sub-20 também joguei de segundo volante, saindo mais. Se tiver que jogar de primeiro volante ou segundo volante, estarei sabendo fazer as duas funções. O Crespo e também o futebol moderno exigem isso, que o volante não seja apenas marcador, saiba sair pro jogo, finalizar, dar passes verticais. Estou trabalhando isso - finalizou.