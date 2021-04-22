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Luan, sobre sua evolução com Crespo no São Paulo: 'Não ser só marcador'

Volante do Tricolor comentou sobre os ensinamentos que vem recebendo da nova comissão técnica. Jogador foi o autor do primeiro gol na vitória diante do Sporting Cristal...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 15:58
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Um dos jogadores que mais evoluíram com a comissão técnica de Hernán Crespo foi o volante Luan. Antes conhecido apenas pela forte marcação, o camisa 13 vem participando mais da construção ofensiva e fez o gol que abriu o caminho na vitória sobre o Sporting Cristal (PER), por 3 a 0, na Libertadores.
Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século
Em entrevista ao 'Seleção SporTV', o jogador comentou sobre as novas funções que Crespo vem pedindo a ele, inclusive para não ser somente jogador de marcação no meio-campo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Desde a minha subida para o profissional, venho trabalhando em função disso, sei das minhas qualidades, mas que também tenho que melhorar, como o futebol exige, o volante mais versátil. Com a chegada do Crespo, percebi que ele não quer apenas um volante marcador, a comissão conversou comigo. Nesse período de treinamento evoluí nesse quesito - disse o volante.
Contra os peruanos, Luan surpreendeu ao aparecer na entrada da área, como um meia ofensivo e pegar a sobra após uma rebatida errada do zagueiro, para abrir o marcador. Essa função, de segundo volante,m que chega mais ao ataque, também já foi desempenhada por ele na base são-paulina. - Primeiro volante é a posição que jogo desde a base, desde o sub-15, mas no sub-20 também joguei de segundo volante, saindo mais. Se tiver que jogar de primeiro volante ou segundo volante, estarei sabendo fazer as duas funções. O Crespo e também o futebol moderno exigem isso, que o volante não seja apenas marcador, saiba sair pro jogo, finalizar, dar passes verticais. Estou trabalhando isso - finalizou.
O São Paulo volta a campo nessa sexta-feira, quando enfrenta o Santo André, às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor é o líder do Grupo B da competição, com 19 pontos.

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