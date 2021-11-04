Luan segue no Reffis tratando lesão incomum e não tem prazo para retornar às atividades do São Paulo

Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC

Em meio aos importantes retornos de Rodrigo Nestor e Jonathan Calleri, o São Paulo ainda não conta com um de seus titulares para as próximas partidas. O volante Luan segue em recuperação de lesão incomum na coxa e não possui prazo para voltar às atividades.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O volante se lesionou no dia 13 de outubro, no primeiro treino de Rogério Ceni em sua segunda passagem pelo São Paulo, durante as atividades realizadas no estádio do Morumbi.

Luan teve uma avulsão tendínea do músculo adutor da coxa esquerda. Essa lesão ocorre quando, ao invés de romper, um músculo ou um tendão quebra parte do osso, arranca um fragmento da parte em que se apoia.

Com isso, o volante segue no Reffis, fazendo atividades de recuperação e fez, inclusive, algumas atividades no gramado, mas ainda realiza o tratamento sozinho e não possui prazo de retorno.Mesmo sem contar com Luan, principal jogador de marcação no meio de campo são-paulino, o treinador Rogério Ceni fez alterações no setor e conseguiu bons resultados nas suas primeiras quatro partidas, com duas vitórias, um empate e uma derrota, se aproximando da luta por uma vaga na próxima Libertadores.