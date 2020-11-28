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Luan se recupera e estará disponível no próximo jogo do Pölten na Liga da Áustria

Brasileiro está recuperado de uma lesão no tornozelo direito sofrida há dois meses...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 20:05

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:05

Crédito: Divulgação
O zagueiro Luan, do SKN Pölten, está plenamente recuperado de uma lesão no tornozelo direito sofrida há dois meses. O jogador voltará a treinar com a equipe nesta segunda-feira e é nome certo na relação dos jogadores que enfrentarão o Altach no próximo sábado. Um dos líderes do time, o brasileiro fala da alegria em poder atuar novamente.
- Foram várias semanas de muito trabalho para retornar o mais rápido possível. Felizmente esse dia chegou e sábado terei condições de jogo. Estou numa ótima fase no Pölten e espero dar sequência a ela a partir de agora - disse.
Em quinto lugar na Bundesliga Austríaca após oito rodadas, o clube de Luan vive um bom momento desde a reta final da última edição da liga. Com uma sexta colocação recente, o Pölten, segundo Luan, tem todos os predicados para encerrar a competição numa posição destacada.
- Além da qualidade que temos mostrado em campo, estamos mais amadurecidos. Creio que nesta temporada conseguiremos terminar o campeonato entre os primeiros - concluiu.

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