Luan se recupera e estará disponível no próximo jogo do Pölten na Liga da Áustria

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O zagueiro Luan, do SKN Pölten, está plenamente recuperado de uma lesão no tornozelo direito sofrida há dois meses. O jogador voltará a treinar com a equipe nesta segunda-feira e é nome certo na relação dos jogadores que enfrentarão o Altach no próximo sábado. Um dos líderes do time, o brasileiro fala da alegria em poder atuar novamente.

- Foram várias semanas de muito trabalho para retornar o mais rápido possível. Felizmente esse dia chegou e sábado terei condições de jogo. Estou numa ótima fase no Pölten e espero dar sequência a ela a partir de agora - disse.

Em quinto lugar na Bundesliga Austríaca após oito rodadas, o clube de Luan vive um bom momento desde a reta final da última edição da liga. Com uma sexta colocação recente, o Pölten, segundo Luan, tem todos os predicados para encerrar a competição numa posição destacada.