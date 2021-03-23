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futebol

Luan renova seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2023

O volante foi alvo de rumores de transferência antes do início do Campeonato Paulista...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 19:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 19:52
Crédito: Divulgação/ São Paulo
O São Paulo decidiu renovar o contrato do volante Luan por mais um ano, fazendo com que o atleta possua vínculo com o Tricolor até dezembro do ano de 2023. O jogador foi alvo de especulações de transferências no último mês e, antes da renovação, possuía compromisso com o clube até o fim de 2022.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Antes do início do Paulistão, no início de março, Luan foi alvo de boatos de uma possível negociação com um clube estrangeiro, que não foi revelado, chegando a, inclusive, não ser inscrito para a primeira rodada do Campeonato Paulista.
A negociação, porém, não foi para frente e Luan foi inscrito na competição, voltando a ser um dos titulares no meio de campo do Tricolor, treinado por Hernán Crespo.Com a situação de Luan resolvida, o clube agora ainda espera ampliar a duração do contrato do meio-campista Rodrigo Nestor, com que o São Paulo tentar chegar a um novo contrato desde 2020, ainda com nada gestão de Leco, porém, até o momento, não há nenhum acerto entre as partes, de acordo com o Globo Esporte.

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