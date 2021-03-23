Luan renova seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2023

Crédito: Divulgação/ São Paulo

O São Paulo decidiu renovar o contrato do volante Luan por mais um ano, fazendo com que o atleta possua vínculo com o Tricolor até dezembro do ano de 2023. O jogador foi alvo de especulações de transferências no último mês e, antes da renovação, possuía compromisso com o clube até o fim de 2022.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Antes do início do Paulistão, no início de março, Luan foi alvo de boatos de uma possível negociação com um clube estrangeiro, que não foi revelado, chegando a, inclusive, não ser inscrito para a primeira rodada do Campeonato Paulista.