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futebol

Luan recebe o terceiro amarelo e não enfrenta o Red Bull Bragantino

Volante recebeu a advertência na segunda etapa após entrada forte em Yago Felipe. Jogador vem sendo peça importante no esquema do técnico Fernando Diniz...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 23:32

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 23:32
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá um desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Luan recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (06), pela 28ª rodada.
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O camisa 13 recebeu a advertência após uma forte entrada no meia Yago Felipe, do Fluminense. Logo em seguida, ele foi substituído por Fernando Diniz que optou por não correr riscos de ter o atleta expulso.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROEm seu lugar, a comissão técnica do Tricolor pode optar por Tchê Tchê ou Hernanes. O primeiro larga na frente por ser mais utilizado por Diniz na temporada, enquanto o experiente meia tem características mais defensivas.
O São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio, na próxima quarta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0, em Porto Alegre e tem que vencer para continuar vivo em busca do título inédito.

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