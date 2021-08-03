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Luan pode voltar contra o Vasco; veja o retrospecto do São Paulo com o volante na temporada

Camisa 13 sofreu um trauma na perna esquerda e não joga desde a vitória contra o Racing, por 3 a 1, na Libertadores, dia 20 de julho. Números do Tricolor crescem com o jogador...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 07:00

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode contar com o retorno do volante Luan nesta quarta-feira (04), contra o Vasco, em São Januário, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Se pegarmos o retrospecto do camisa 13 na temporada, sua volta ao time pode ser importante para o Tricolor. Sob o comando do técnico Hernán Crespo, Luan jogou 25 partidas, com 13 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Além disso, foram dois gols marcados, um pela Libertadores, na vitória sobre o Sporting Cristal-PER por 3 a 0 e outro na final do Campeonato Paulista, quando o Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0.
O camisa 13 teve uma lesão na perna esquerda e tem chances de retornar nesta quarta-feira. O último jogo dele foi na vitória por 3 a 1 sobre o Racing-ARG, pela Libertadores, dia 20 de julho. Nesse período, o São Paulo jogou três partidas, com uma derrota (Flamengo - 1x5), uma vitória (Vasco - 2x0) e um empate (Palmeiras - 0x0).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Caso Luan atue contra o Vasco pela Copa do Brasil, será a estreia dele na competição nesta temporada. Contra o 4 de Julho, Crespo utilizou William e Hernanes, no Piauí, enquanto na volta, escalou somente Rodrigo Nestor de volante, já que precisava do resultado.
Diante do Vasco, na ida, em vitória por 2 a 0, Crespo colocou novamente Rodrigo Nestor como único volante. Vale ressaltar que Luan já estava machucado nesta partida e não teve condições de jogo.
VEJA OS JOGOS DE LUAN NA TEMPORADA DO SÃO PAULO
20/07/2021 - Racing 1 x 3 São Paulo - Libertadores 202117/07/2021 - São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão 13/07/2021 - São Paulo 1 x 1 Racing - Libertadores 202107/07/2021 - Internacional 0 x 2 São Paulo - Brasileirão 07/07/2021 - São Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão30/06/2021 - Corinthians 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 27/06/2021 - Ceará 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 29/05/2021 - São Paulo 0 x 0 Fluminense - Brasileirão23/05/2021 - São Paulo 2 x 0 Palmeiras - Final Campeonato Paulista20/05/2021 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Final Campeonato Paulista16/05/2021 - São Paulo 4 x 0 Mirassol - Paulistão 14/05/2021 - São Paulo 4 x 2 Ferroviária - Paulistão 05/05/2021 - Racing 0 x 0 São Paulo - Libertadores02/05/2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo - Paulistão 29/04/2021 - São Paulo 2 x 0 Rentistas - Libertadores 25/04/2021 - Ituano 0 x 3 São Paulo - Paulistão 23/04/2021 - São Paulo 2 x 0 Santo André - Paulistão20/04/2021 - Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo - Libertadores16/04/2021 - Palmeiras 0 x 1 São Paulo - Paulistão 14/04/2021 - São Paulo 3 x 2 Guarani - Paulistão 12/04/2021 - São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Paulistão 10/04/2021 - São Paulo 5 x 1 São Caetano - Paulistão 13/03/2021 - Novorizontino 2 x 1 São Paulo - Paulistão 06/03/2021 São Paulo 4 x 0 Santos - Paulistão 03/03/2021 - São Paulo 4 x 0 Inter de Limeira - Paulistão
Em itálico, as derrotas do São Paulo com Luan em campo

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