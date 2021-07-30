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futebol

Luan Peres, ex-Santos, fala sobre primeiras semanas no Olympique de Marseille: 'Sonho se realizando'

Zagueiro brasileiro que atuava pelo Santos reforça o Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli nesta temporada...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 18:10
Crédito: Olympique de Marseille / Dugout
O zagueiro brasileiro começa a dar os seus primeiros passos na França. A estreia oficial ainda não aconteceu, já que a temporada só começa, de fato, na próxima semana. No dia 8 de agosto, o Olympique de Marseille enfrenta fora de casa o Montpellier, pela 1ª rodada da Ligue 1.
Veja a tabela do FrancêsO período, no entanto, vem sendo importante para Luan Peres, que já disputou dois amistosos preparatórios, contra Benfica e Braga.
- Como eu já vinha jogando normalmente no Brasil, esse momento aqui de pré-temporada está sendo mais importante para o entrosamento em campo, para conhecer melhor o clube e os companheiros. A adaptação ao país está bem tranquila, já tinha jogado fora do Brasil em 2018/2019, na Bélgica. E assim como a Bélgica, a França é um ótimo lugar para se viver, já deu para sentir isso aqui nas primeiras semanas. Estou gostando bastante - revelou o defensor.
Antes do início da Ligue 1, o Olympique marcou dois amistosos. A equipe venceu o Saint-Étienne por 2 a 0 nesta quarta-feira (28) e enfrentará o Villarreal no sábado (31).
- Como eu falei na minha chegada, estar aqui é mais um sonho se realizando. Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. A expectativa é a melhor possível, estou trabalhando para dar o meu melhor em campo e construir uma grande temporada com essa camisa - concluiu.

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