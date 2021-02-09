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futebol

Luan participa de parte do treino, mas ainda é dúvida no São Paulo

Volante sentiu dores musculares na última segunda-feira e presença como titular é incerta para o duelo diante do Ceará. Caso não jogue, Tchê Tchê deve ser o seu substituto...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:54

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:54

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O volante Luan é dúvida no São Paulo para encarar o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. Em treino realizado à tarde no estádio são-paulino, o jogador participou de parte do treinamento. Ele vem se queixando de dores musculares desde a última segunda-feira.
Brenner entrou na lista: Veja as vendas mais caras da história do São Paulo
Caso não atue, Tchê Tchê deve entrar em seu lugar. No ataque, Pablo será o substituto de Brenner, vendido ao FC Cincinatti, dos Estados Unidos. O São Paulo tentará sua primeira vitória neste ano. Até aqui, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOCom isso, um provável time tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Quem comandará o time é o técnico interino Marcos Vizolli, que vem dando os treinamentos desde a saída de Fernando Diniz.
Atualmente, o São Paulo é o quarto colocado, com 58 pontos, oito a menos que o líder Internacional.

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