Luan participa de parte do treino, mas ainda é dúvida no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O volante Luan é dúvida no São Paulo para encarar o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. Em treino realizado à tarde no estádio são-paulino, o jogador participou de parte do treinamento. Ele vem se queixando de dores musculares desde a última segunda-feira.

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Caso não atue, Tchê Tchê deve entrar em seu lugar. No ataque, Pablo será o substituto de Brenner, vendido ao FC Cincinatti, dos Estados Unidos. O São Paulo tentará sua primeira vitória neste ano. Até aqui, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOCom isso, um provável time tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Quem comandará o time é o técnico interino Marcos Vizolli, que vem dando os treinamentos desde a saída de Fernando Diniz.