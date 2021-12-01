Luan não viaja e será desfalque do São Paulo; veja provável escalação contra o Grêmio

O São Paulo não contará com o retorno do volante Luan na partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira (02), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter treinado com o elenco nos últimos dias, ele ainda não está liberado para atuar. No treinamento desta quarta-feira, ele fez atividades com grupo e individuais no encerramento da preparação para encarar o Imortal. Calleri treinou sem limitações e deve ser relacionado para o confronto em Porto Alegre. Depois da atividade, o elenco viaja para o Rio Grande do Sul.