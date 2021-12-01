Luan não viaja e será desfalque do São Paulo; veja provável escalação contra o Grêmio

O São Paulo não contará com o retorno do volante Luan na partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira (02), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter treinado com o elenco nos últimos dias, ele ainda não está liberado para atuar. No treinamento desta quarta-feira, ele fez atividades com grupo e individuais no encerramento da preparação para encarar o Imortal. Calleri treinou sem limitações e deve ser relacionado para o confronto em Porto Alegre. Depois da atividade, o elenco viaja para o Rio Grande do Sul.
Sendo assim, uma provável escalação tem: Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni e Calleri. O São Paulo é o 12º colocado, com 45 pontos conquistados.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiNo primeiro turno, o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, com gols de Vitor Bueno e Igor Gomes. Caso vença, o Tricolor pode se aproximar dos classificados para a Libertadores, enquanto o time gaúcho pode ser rebaixado.