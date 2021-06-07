Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan não treina e deve desfalcar o São Paulo contra o 4 de Julho

Volante se recupera de um edema na coxa que já o deixou de fora do último jogo da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:19

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:19

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
Desfalque na última partida do São Paulo, no sábado (5), o volante Luan novamente não participou dos treinamentos da equipe, segundo informação do Globo Esporte confirmada pelo LANCE!, e deve ficar de fora da partida contra o 4 de Julho pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Luan não treinou nesta segunda-feira (7), pois ainda se recupera de um edema na coxa. O atleta é um dos três desfalques do Tricolor por lesão, se juntando a Benítez e Daniel Alves, que realizam tratamento de lesões mais graves. O São Paulo conta, ainda, com outros dois desfalques para a decisão na Copa do Brasil. Liziero foi convocado pela seleção olímpica do Brasil, enquanto o zagueiro Arboleda está defendendo a seleção equatoriana. Diante do 4 de Julho, o time conta com a volta do treinador Hernán Crespo, que não esteve presente na última partida por precaução após apresentar sintomas de gripe. Com os resultados dos teste para a Covid-19 negativos, o argentino volta a comanda a equipe.Uma possível escalação para o time em campo contra o 4 de Julho é: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Shaylon, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Luciano. Após perder o primeiro jogo por 3 a 2, o São Paulo precisa vencer o time piauiense por dois gols de diferença no Morumbi. Caso a vitória seja por apenas um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados