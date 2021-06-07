Luan não treina e deve desfalcar o São Paulo contra o 4 de Julho

Desfalque na última partida do São Paulo, no sábado (5), o volante Luan novamente não participou dos treinamentos da equipe, segundo informação do Globo Esporte confirmada pelo LANCE!, e deve ficar de fora da partida contra o 4 de Julho pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Luan não treinou nesta segunda-feira (7), pois ainda se recupera de um edema na coxa. O atleta é um dos três desfalques do Tricolor por lesão, se juntando a Benítez e Daniel Alves, que realizam tratamento de lesões mais graves. O São Paulo conta, ainda, com outros dois desfalques para a decisão na Copa do Brasil. Liziero foi convocado pela seleção olímpica do Brasil, enquanto o zagueiro Arboleda está defendendo a seleção equatoriana. Diante do 4 de Julho, o time conta com a volta do treinador Hernán Crespo, que não esteve presente na última partida por precaução após apresentar sintomas de gripe. Com os resultados dos teste para a Covid-19 negativos, o argentino volta a comanda a equipe.Uma possível escalação para o time em campo contra o 4 de Julho é: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Shaylon, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Luciano. Após perder o primeiro jogo por 3 a 2, o São Paulo precisa vencer o time piauiense por dois gols de diferença no Morumbi. Caso a vitória seja por apenas um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.