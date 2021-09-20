Luan minimiza disputa com Gabriel: 'São Paulo é maior que qualquer jogador'

O volante Luan minimizou a concorrência com o recém-contratado Gabriel pela titularidade no time do São Paulo. Em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, o jovem revelado em Cotia foi sucinto ao ser questionado sobre a disputa. - É um grande jogador (Gabriel), pude observar nos primeiros treinamentos dele. A vinda dele é uma escolha da diretoria e do Crespo. Cada jogador chega para agregar. O São Paulo é maior que qualquer jogador. O Crespo vai saber fazer a melhor escolha, estamos todos aqui para ajudar o São Paulo - afirmou.