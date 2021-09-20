Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan minimiza disputa com Gabriel: 'São Paulo é maior que qualquer jogador'

Volante comentou sobre concorrência com o uruguaio no time titular do técnico Hernán Crespo. Para ele, a comissão técnica saberá fazer a melhor escolha para a equipe...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 10:00
O volante Luan minimizou a concorrência com o recém-contratado Gabriel pela titularidade no time do São Paulo. Em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, o jovem revelado em Cotia foi sucinto ao ser questionado sobre a disputa. - É um grande jogador (Gabriel), pude observar nos primeiros treinamentos dele. A vinda dele é uma escolha da diretoria e do Crespo. Cada jogador chega para agregar. O São Paulo é maior que qualquer jogador. O Crespo vai saber fazer a melhor escolha, estamos todos aqui para ajudar o São Paulo - afirmou.
Contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o camisa 13 ficou no banco de reservas na derrota por 3 a 1. Já neste domingo, ele foi titular e um dos destaques do time no triunfo diante do Dragão.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROLuan também comentou sobre a fase do São Paulo, que com a vitória, saltou para a 12ª posição do Brasileiro, com 25 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados