Luan inicia transição para o campo; volante do São Paulo é dúvida para o San-São

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (18), em preparação para o clássico contra o Santos, às 18h15, no próximo domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre as novidades, o volante Luan evoluiu no tratamento de um edema na coxa esquerda. O camisa 13 iniciou a transição do REFFIS para o trabalho de campo com a preparação física.

São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século No entanto, o jogador segue como dúvida para a partida diante do Santos, pois ainda precisa readquirir uma melhor forma física para não correr o risco de uma nova lesão. Ele está fora do time desde o dia quatro de junho, quando desfalcou o time contra o Atlético-GO. O São Paulo tem uma lista extensa de desfalques para o San-São. Rodrigo Nestor (suspenso), Daniel Alves, Benítez, Hernanes, William, Miranda e Luan (machucados), além de Arboleda (convocado para a seleção equatoriana).