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Luan inicia transição para o campo; volante do São Paulo é dúvida para o San-São

Volante começou trabalho de transição do REFFIS para o campo. Camisa 13 se recupera de um edema na coa esquerda e segue como dúvida contra o Santos, no próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 13:55

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:55

Crédito: Erico Leonan / São Paulo FC
O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (18), em preparação para o clássico contra o Santos, às 18h15, no próximo domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Duelos LANCE! Quem é melhor: Santos ou São Paulo? Escolha e vote por posição!
Entre as novidades, o volante Luan evoluiu no tratamento de um edema na coxa esquerda. O camisa 13 iniciou a transição do REFFIS para o trabalho de campo com a preparação física.
São Paulo reencontrará Diniz: veja os técnicos que dirigiram São Paulo e Santos neste século No entanto, o jogador segue como dúvida para a partida diante do Santos, pois ainda precisa readquirir uma melhor forma física para não correr o risco de uma nova lesão. Ele está fora do time desde o dia quatro de junho, quando desfalcou o time contra o Atlético-GO. O São Paulo tem uma lista extensa de desfalques para o San-São. Rodrigo Nestor (suspenso), Daniel Alves, Benítez, Hernanes, William, Miranda e Luan (machucados), além de Arboleda (convocado para a seleção equatoriana).

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